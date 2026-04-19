КСИР объявил об успехе во время переговоров с США

16:03, 19 апреля 2026Мир

КСИР: Иран успешно пополнил свои арсеналы во время переговоров с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl CJF / CRB / Reuters

Иран успешно пополнил свои арсеналы во время переговоров с США, в то время как американским войскам необходимо поставлять вооружения другого конца мира. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави, передает телеканал Al Jazeera.

«В отличие от Ирана, противник не смог пополнить свои боеприпасы во время прекращения огня», — отметил военный.

Мусави подчеркнул, что Исламская Республика вышла победителем из нынешнего этапа противостояния. По его словам, Соединенные Штаты уже утратили контроль над Ормузским проливом и Ливаном.

12 апреля президент России Владимир Путин поговорил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде. Уточнялось, что Пезешкиан выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ближневосточного конфликта.

