Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Молдавию обвинили в сокрытии экологической катастрофы

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Молдавия скрывает экологическую катастрофу, в частности уничтожение реки Днестр. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-кампанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов (...). Та причина загрязнения, которую они политизировали, она не соответствует действительности», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Игнатьев указал, что на протяжении последних 35 лет молдавские власти ничего не делают против загрязнения малых рек Ботна, Реут, Бык, которые впадают в Днестр. Он подчеркнул, что от этого бездействия страдают простые жители Молдавии, Приднестровья и Украины.

15 марта власти Молдавии ввели режим экологической тревоги после загрязнения Днестра из-за утечки топлива в реку на территории Украины. Спустя два дня, 17 марта, МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России, обвинив Москву в якобы причастности к этому процессу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok