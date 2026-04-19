03:03, 19 апреля 2026

На Украине обрушилась стена Хотинской крепости

Дранчук: Часть большой стены Хотинской крепости обрушилась, никто не пострадал
Екатерина Щербакова

Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press

В Черновицкой области Украины обрушился фрагмент большой стены Хотинской крепости, построенной в XIII-XVIII веках. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук.

«В нашей прекрасной Хотинской крепости произошла ... аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене... Никто не пострадал», — написал Дранчук.

Из-за обрушения был ограничен доступ в крепость для туристических групп.

Данная архитектурная достопримечательность входит в список «Семи чудес Украины» и является одним из главных мест притяжения туристов.

Ранее сообщалось об обрушении известной природной достопримечательности Италии — «Арки влюбленных».

