12:55, 19 апреля 2026

На Украине рассказали о наркотрафике на фронте

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stringer / Reuters

На фронте процветает наркотрафик, который становится серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинских военнослужащих.

Собеседники издания утверждают, что случаи употребления наркотиков среди бойцов участились на фоне затяжных боевых действий, усталости и постоянного стресса. По их словам, каналы поставок веществ в прифронтовые зоны налажены и продолжают работать, несмотря на боевые условия. При этом используются разные способы доставки: от почтовых отправлений до передач, замаскированных под гуманитарную помощь.

Военные также отмечают, что наркотики заказываются через анонимные ресурсы, а получить их можно даже внутри подразделений. «Заказываешь на ближайшее отделение, а дальше получаешь координаты или посылку под видом витаминов», — рассказал один из бойцов, описывая схему распространения. Стоимость таких веществ, по его словам, остается доступной для многих военнослужащих.

По словам опрошенных, ситуация усугубляется тем, что часть командиров закрывает глаза на проблему, особенно в отношении недавно мобилизованных. В результате наркотрафик на фронте не только сохраняется, но и, как утверждают военные, влияет на дисциплину и безопасность в подразделениях.

Ранее сообщалось, что у захваченных в плен украинских военных при себе были найдены запрещенные вещества. Утверждается, что под воздействием наркотиков военнослужащих отправляли в атаку.

