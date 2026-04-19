22:46, 19 апреля 2026

Назван способный повлиять на продолжение Овечкиным карьеры в НХЛ фактор

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jamie Sabau / Getty Images

Инсайдер Эллиот Фридман назвал фактор, который может повлиять на продолжение российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Washington Hockey Insider.

Фридман посчитал, что развитие молодежи в «Вашингтоне» может склонить Овечкина к продолжению карьеры еще на один сезон. По его мнению, на Овечкина могут повлиять две фигуры — 19‑летние Коул Хатсон (10 очков в 14 матчах) и Илья Протас (4 очка в 4 играх), которые могут стать стержневыми игроками команды.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь с 14 на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Уэйна Гретцки.

