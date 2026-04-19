Названы фавориты первого раунда Кубка Стэнли

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» назвали фаворитом первого раунда Кубка Стэнли

Букмекеры назвали фаворитов первого раунда Кубка Стэнли сезона-2025/26. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики заявили, что «Колорадо Эвеланш» — главный фаворит матча против «Лос‑Анджелес Кингс». На выход «лавин» во второй раунд дают коэффициент 1,20. Также «Вегас Голден Найтс» в противостоянии с «Ютой Маммот» рассматривается как более опытный коллектив: коэффициенты на их проход в районе 1,65.

Первые матчи первого раунда Кубка Стэнли пройдут 18 апреля.

Ранее букмекеры назвали главного фаворита Кубка Стэнли после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По мнению аналитиков, это «Колорадо». Команда стала лучшей в «регулярке», а также брала титул в 2022 году. На ее новую победу можно поставить с коэффициентом 4,10.