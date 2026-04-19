16:14, 19 апреля 2026

Нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале в Туапсе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Морской порт Туапсе. Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В результате пожара на морском терминале в Туапсе, возникшем из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), в реку попали нефтепродукты. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарского оперштаба.

«Нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале, который произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля и в настоящее время уже ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты установили 750 метров боновых заграждений, а также пять специальных устройств для сбора нефтепродуктов. Разлив удалось локализовать.

ВСУ атаковали юг России в ночь на 16 апреля. Под удар попали Туапсе, Сочи и Новороссийск. Жертвами атаки в Туапсе стали 14-летняя девочка и женщина. В морском порту загорелось технологическое оборудование.

