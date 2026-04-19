Опубликовано видео из подмосковной квартиры с найденными там телами актера и его жены

СК Подмосковья: В квартире обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами

Опубликовано видео из квартиры, в которой были найдены тела актера Владислава Бенграфа и его жены. Кадры разместило управление Следственного комитета (СК) по Московской области в своем Telegram-аккаунте.

Ведомство сообщает, что сотрудники оперативно-следственной группы приехали в дом на улице Воровского в подмосковных Мытищах после сообщения соседей. Они пожаловались на крики и шум среди ночи, доносившиеся из квартиры на 16-м этаже. «После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди», — рассказали в СК.

С места преступления были изъяты ножи, и проведен опрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что 28-летний актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя жена зарезали друг друга во время ссоры. По одной из версий, конфликт возник из-за желания женщины развестись.