Оценены шансы «Зенита» потерять очки в игре с махачкалинским «Динамо»

11:37, 19 апреля 2026

Шансы «Зенита» не выиграть у «Динамо» из Махачкалы оценили коэффициентом 2,28
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Зенита». Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» потерять очки в выездном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На то, что хозяева не проиграют, можно поставить с коэффициентом 2,28. Победа динамовцев оценивается коэффициентом 6,40. Если в игре будет зафиксирована ничья, сыграют ставки с коэффициентом 3,55.

Фаворитом встречи букмекеры считают «Зенит». На успех петербуржцев можно поставить с коэффициентом 1,63.

Встреча «Зенита» с «Динамо» из Махачкалы пройдет в воскресенье, 19 апреля. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

    Последние новости

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    В Китае робот побил рекорд человека

    В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

    Hongqi подтвердил планы по запуску нового роскошного седана в России

    ВСУ запустили по российскому региону полсотни беспилотников

    Из IT-специалиста сделали дочь генерала и обвинили в роскошном образе жизни

    Глава UFC высказался о возможном возвращении Макгрегора

    Лукашенко рассказал об учебе сына

    Во Франции поддержали решение США по Илону Маску

    Актер Бенграф и его жена зарезали друг друга в подмосковных Мытищах

    Все новости
