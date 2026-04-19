Оценены шансы «Зенита» потерять очки в игре с махачкалинским «Динамо»

Шансы «Зенита» не выиграть у «Динамо» из Махачкалы оценили коэффициентом 2,28

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» потерять очки в выездном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На то, что хозяева не проиграют, можно поставить с коэффициентом 2,28. Победа динамовцев оценивается коэффициентом 6,40. Если в игре будет зафиксирована ничья, сыграют ставки с коэффициентом 3,55.

Фаворитом встречи букмекеры считают «Зенит». На успех петербуржцев можно поставить с коэффициентом 1,63.

Встреча «Зенита» с «Динамо» из Махачкалы пройдет в воскресенье, 19 апреля. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.