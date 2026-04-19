Появились подробности смертельной ссоры супругов в Мытищах

Соседка зарезавших друг друга супругов рассказала подробности ссоры

Соседка зарезавших друг друга супругов рассказала, что происходило в квартире до приезда полиции. Подробности смертельной ссоры в подмосковных Мытищах она раскрыла в интервью РЕН ТВ.

По словам очевидца, ночью из квартиры, где жили актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения, доносились громкие крики, звуки падения и стук в дверь. Позже соседи пытались достучаться до жильцов, после чего вызвали полицию. Дверь удалось вскрыть примерно через 40 минут.

«Леденящий душу крик. Не так, как друг на друга кричат, а когда боится человек… Я проснулась от грохота, топота и крика», — рассказала женщина. Она добавила, что особенно отчетливо слышался женский визг, который звучал как крик ужаса. По ее словам, после этого соседи вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 19 апреля, между супругами, проживающими в подмосковных Мытищах, произошла ссора. По предварительным данным, причиной конфликта стало намерение женщины подать на развод. После вскрытия квартиры внутри обнаружили тела обоих супругов с ножевыми ранениями.