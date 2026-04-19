Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 19 апреля 2026

Появились подробности смертельной ссоры супругов в Мытищах

Екатерина Улитина

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Соседка зарезавших друг друга супругов рассказала, что происходило в квартире до приезда полиции. Подробности смертельной ссоры в подмосковных Мытищах она раскрыла в интервью РЕН ТВ.

По словам очевидца, ночью из квартиры, где жили актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения, доносились громкие крики, звуки падения и стук в дверь. Позже соседи пытались достучаться до жильцов, после чего вызвали полицию. Дверь удалось вскрыть примерно через 40 минут.

«Леденящий душу крик. Не так, как друг на друга кричат, а когда боится человек… Я проснулась от грохота, топота и крика», — рассказала женщина. Она добавила, что особенно отчетливо слышался женский визг, который звучал как крик ужаса. По ее словам, после этого соседи вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 19 апреля, между супругами, проживающими в подмосковных Мытищах, произошла ссора. По предварительным данным, причиной конфликта стало намерение женщины подать на развод. После вскрытия квартиры внутри обнаружили тела обоих супругов с ножевыми ранениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok