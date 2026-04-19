Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 19 апреля 2026Россия

Приехавших на конкурс российских школьников госпитализировали с отравлением

В Череповце госпитализировали 10 школьников с симптомами отравления
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Череповце госпитализировали 10 школьников с симптомами отравления и острого гастрита. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

На данный момент один ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Еще девять жалуются на боли в животе, врачи диагностировали у них отравление и гастрит.

По предварительным данным, причиной отравления мог стать комплексный обед в заведении общепита. Изначально на плохое состояние пожаловались 20 человек, приехавших в город на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши». Госпитализация потребовалась половине из них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok