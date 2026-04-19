Приехавших на конкурс российских школьников госпитализировали с отравлением

В Череповце госпитализировали 10 школьников с симптомами отравления

В Череповце госпитализировали 10 школьников с симптомами отравления и острого гастрита. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

На данный момент один ребенок находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Еще девять жалуются на боли в животе, врачи диагностировали у них отравление и гастрит.

По предварительным данным, причиной отравления мог стать комплексный обед в заведении общепита. Изначально на плохое состояние пожаловались 20 человек, приехавших в город на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши». Госпитализация потребовалась половине из них.

