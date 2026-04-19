Раскрыты расходы США на операцию против Ирана

Iran War Cost Tracker: Расходы США на операцию против Ирана превысили $55 млрд

Стоимость военной операции США против Ирана превысила 55 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Отмечается, что с начала операции прошло 50 дней. К этому моменту расходы Соединенных Штатов составляют 55,9 миллиарда долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. По его словам, делегация должна прибыть вечером 19 апреля.

Затем Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.