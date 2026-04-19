«Аутизм-Регионы»: Родители выступили против новых рекомендаций по аутизму

Родители детей с аутизмом призвали остановить принятие новых рекомендаций по РАС и сохранить действующие стандарты помощи. Об этом говорится в письме ассоциации «Аутизм-Регионы», направленном вице-премьеру России Татьяне Голиковой и опубликованном на странице организации во «ВКонтакте».

Авторы обращения указывают, что действующие клинические рекомендации, разработанные профильными специалистами и дополненные Союзом педиатров России, основаны на современных научных данных и уже показали положительные результаты. При этом новый проект, подготовленный Российским обществом психиатров, по их мнению, принимается с нарушениями процедуры.

Критику вызвало и содержание новых рекомендаций. В частности, родители отмечают, что в документе предлагается использовать препарат галоперидол для детей с двух лет, что, по их мнению, вызывает вопросы с точки зрения безопасности и обоснованности. Они просят власти не допустить замены действующих подходов менее проработанными решениями.

Ассоциация просит Голикову взять ситуацию под личный контроль и обеспечить прозрачность всех этапов разработки медицинских документов.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается увеличение числа случаев расстройств аутистического спектра среди детей. Отмечалось, что с 2018 по 2024 год рост составил 14 процентов.