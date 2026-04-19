Россиянин дебютировал в UFC с ничьей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:07, 19 апреля 2026Спорт

Россиянин Вологдин дебютировал в UFC с ничьей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Марк Вологдин . Фото: Bruce Fedyck / Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Марк Вологдин провел дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен, выступающий в легчайшем весе, встречался с мексиканцем Джоном Кастаньедой на турнире UFC Fight Night 273, который прошел в канадском Виннипеге. Бой продлился все три раунда, двое судей зафиксировали ничью, один отдал победу россиянину. Таким образом, раздельным решением рефери была зафиксирована ничья.

18 апреля Вологдину исполнилось 26 лет. В его активе 18 боев в ММА, в которых он одержал 12 побед, потерпел 4 поражения и две встречи свел вничью.

Кастаньеде 34 года. В активе мексиканца 21 победа, 8 поражений и 1 ничья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко высказался о применении Россией всего арсенала оружия

    Стало известно о подвиге командира с позывным Фокс

    В Молдавии отменили концерт поддерживающих Украину и популярных в России артистов

    Раскрыта зависимость Европы от российского ядерного топлива

    Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать Иран в своих целях

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    Посетившая 17 стран россиянка описала опыт фразой «у нас не будет как в Европе»

    Россиянин провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

    Девушке отказали в свидании из-за жизни за МКАДом

    В МИД заявили о серьезной недоработке России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok