Россиянин дебютировал в UFC с ничьей

Россиянин Вологдин дебютировал в UFC с ничьей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Марк Вологдин провел дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен, выступающий в легчайшем весе, встречался с мексиканцем Джоном Кастаньедой на турнире UFC Fight Night 273, который прошел в канадском Виннипеге. Бой продлился все три раунда, двое судей зафиксировали ничью, один отдал победу россиянину. Таким образом, раздельным решением рефери была зафиксирована ничья.

18 апреля Вологдину исполнилось 26 лет. В его активе 18 боев в ММА, в которых он одержал 12 побед, потерпел 4 поражения и две встречи свел вничью.

Кастаньеде 34 года. В активе мексиканца 21 победа, 8 поражений и 1 ничья.