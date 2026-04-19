Россиянин провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

Россиянин Зуб провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

Российский защитник «Оттава Сенаторс» Артем Зуб получил травму в стартовом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок во втором периоде провел силовой прием против канадца, форварда Сета Джарвиса, после чего не смог продолжить игру. О характере повреждения Зуба на данный момент ничего не известно.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 19 апреля. Победу со счетом 2:0 одержала «Каролина», которая повела в серии.

Ранее «сообщалось» о том, что российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре плей-офф НХЛ с «Филадельфия Флайерс». «Пингвины» потерпели поражение со счетом 2:3.