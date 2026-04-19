10:26, 19 апреля 2026

Россиянин провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

Россиянин Зуб провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Зуб (2) атакует Сета Джарвиса (24) на матче плей-офф Кубка Стэнли

Артем Зуб (2) атакует Сета Джарвиса (24) на матче плей-офф Кубка Стэнли . Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский защитник «Оттава Сенаторс» Артем Зуб получил травму в стартовом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок во втором периоде провел силовой прием против канадца, форварда Сета Джарвиса, после чего не смог продолжить игру. О характере повреждения Зуба на данный момент ничего не известно.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 19 апреля. Победу со счетом 2:0 одержала «Каролина», которая повела в серии.

Ранее «сообщалось» о том, что российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре плей-офф НХЛ с «Филадельфия Флайерс». «Пингвины» потерпели поражение со счетом 2:3.

    Последние новости

    Лукашенко высказался о применении Россией всего арсенала оружия

    Стало известно о подвиге командира с позывным Фокс

    В Молдавии отменили концерт поддерживающих Украину и популярных в России артистов

    Раскрыта зависимость Европы от российского ядерного топлива

    Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать Иран в своих целях

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    Посетившая 17 стран россиянка описала опыт фразой «у нас не будет как в Европе»

    Россиянин провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

    Девушке отказали в свидании из-за жизни за МКАДом

    В МИД заявили о серьезной недоработке России по Украине

    Все новости
