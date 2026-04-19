Российские бизнесмены стали выбирать электросамокаты вместо дорогих автомобилей

Shot: Продажи электросамокатов увеличились примерно на 400 процентов

Российские бизнесмены стали чаще отдавать предпочтение более мобильному транспорту и пересаживаются с дорогих автомобилей на электросамокаты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, сославшись на продавцов специализированных магазинов.

По их словам, с начала года спрос резко вырос и за несколько месяцев продажи увеличились примерно на 400 процентов. Все чаще в магазины приходят обеспеченные мужчины, готовые отказаться от привычных машин ради удобства и экономии времени в пробках. Они выбирают модели стоимостью 250-300 тысяч рублей, способные развивать скорость до 50-80 километров в час и проезжать до 140 километров без подзарядки, но популярны и более доступные варианты за 100-150 тысяч.

Продавцы отмечают, что электросамокаты используются не только для поездок по городу, но и в бытовых целях. Кто-то берет их, чтобы ездить на рыбалку, а кто-то для того, чтобы добираться до парковки или отправить жену в магазин. Отмечается, что типичный покупатель электросамокатов в этом году — это мужчина с высоким доходом 30-40 лет.

Ранее в подмосковных Люберцах и Котельниках ввели запрет на электросамокаты. В Ассоциации операторов микромобильности считают, что это временная мера, спровоцированная проблемами с хаотичной парковкой в этих городах.