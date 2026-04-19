Сборная России вошла в тройку лидеров в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо

Сборная России вошла в тройку лидеров по итогам чемпионата Европы по дзюдо, который прошел в Тбилиси. Российские спортсмены заняли третье место в общем медальном зачете, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В активе команды две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Победителями турнира стали Мурад Чопанов в категории до 66 килограммов и Тимур Арбузов в весе до 81 килограмма. Серебро завоевала Сабина Гилязова.

Бронзовые медали получили Арман Адамян, Валерий Ендовицкий, Марина Воробьева и Мадина Таймазова.

Лидером медального зачета стала сборная Грузии с четырьмя золотыми наградами, двумя серебряными и одной бронзовой. Второе место заняла команда Франции (у нее в сумме 12 наград: два золота, четыре серебра и шесть бронз).

После решения Международной федерации дзюдо спортсмены снова получили возможность выступать с национальной символикой. В Тбилиси они выходили под флагом и гимном страны.