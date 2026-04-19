Снос взрывом улицы в Ливане армией Израиля попал на видео

Армия Израиля снесла целую улицу с домами в пограничных поселениях на юге Ливана. Случившееся попало на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мощный взрыв сносит многоэтажные жилые дома в квартале, ряд домов в соседних районах также имеет следы повреждения. Отмечается, что израильские военные минируют и взрывают целые улицы, несмотря на действующий режим прекращения огня.

17 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что запретил Израилю наносить ракетные удары по Ливану.