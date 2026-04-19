WSJ: США направили дроны в Ормузский пролив для разминирования

Военно-морские силы США начали использовать дроны для поиска и возможного обезвреживания мин в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о попытке восстановить безопасное судоходство по одному из ключевых морских маршрутов. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что в акватории могут находиться не менее 12 подводных мин.

Американская сторона утверждает, что эти устройства якобы могли быть размещены Ираном. Среди них называют модели «Махам-3» и «Махам-7».

Для обследования акватории применяются как надводные, так и подводные дроны. Они оснащены гидролокаторами и способны обнаруживать объекты на дне. Как отмечает издание, операции проводятся с использованием как беспилотных систем, так и техники под управлением экипажей.

При этом авторы материала считают, что действия по разминированию могут быть частью подготовки к сопровождению военных конвоев США для защиты танкеров.

Ранее в ООН заявили, что для нормализации судоходства в Ормузском проливе в случае его немедленного разблокирования уйдет много времени.

18 апреля Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его лишь после снятия морской блокады США.