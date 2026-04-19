Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

Фидан заявил, что Турция готова организовать переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара продолжает прилагать усилия по активизации переговорного процесса с целью прекращения конфликта между Украиной и Россией.

«Мы по-прежнему верим, что война закончится путем переговоров, на которых все стороны будут представлены справедливо и равноправно. Турция готова поддержать любые шаги по содействию прямым переговорам, включая саммит лидеров, если стороны выразят соответствующее желание», — заявил Эрдоган.