Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров», — сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара продолжает прилагать усилия по активизации переговорного процесса с целью прекращения конфликта между Украиной и Россией.
«Мы по-прежнему верим, что война закончится путем переговоров, на которых все стороны будут представлены справедливо и равноправно. Турция готова поддержать любые шаги по содействию прямым переговорам, включая саммит лидеров, если стороны выразят соответствующее желание», — заявил Эрдоган.