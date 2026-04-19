14:11, 19 апреля 2026Мир

Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

Фидан заявил, что Турция готова организовать переговоры по Украине
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Хакан Фидан. Фото: Umit Bektas / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях — как на техническом, так и на уровне лидеров», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара продолжает прилагать усилия по активизации переговорного процесса с целью прекращения конфликта между Украиной и Россией.

«Мы по-прежнему верим, что война закончится путем переговоров, на которых все стороны будут представлены справедливо и равноправно. Турция готова поддержать любые шаги по содействию прямым переговорам, включая саммит лидеров, если стороны выразят соответствующее желание», — заявил Эрдоган.

