19:30, 19 апреля 2026

Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ZUMA Press / Legion-media.com

Модная блогерша и журналистка Эмбер Граафланд объяснила тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки. Ее комментарий публикует The Sun.

Граафланд заметила, что многие знаменитые женщины, среди которых оказались Хайди Клум, Гвинет Пэлтроу и Габби Аллен, стали выходить в свет в обнажающих бока нарядах и без нижнего белья. По мнению журналистки, звезды намеренно выбирают такие образы. Их цель — продемонстрировать публике свои формы, над которыми они долго работали. «Это та часть тела, которой мы пренебрегали до сих пор. Забудьте о боковой части груди, теперь появился новый тренд, и он заключается в том, чтобы показать свою боковую часть тела», — заявила Граафланд.

При этом журналистка отметила, что данный тренд, который задали звезды, требует годы подготовки. «Если вы не приседали последние пять лет, вам, возможно, стоит избегать этого. Для этого тренда требуется серьезная подготовка. Знаменитости, которые осмелились показать свою красоту, пошли на обдуманный риск. Никакой неровной кожи. Никаких складок по бокам», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что демонстрация ключиц стала трендом среди звезд.

