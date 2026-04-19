06:02, 19 апреля 2026

В Европе впечатлились шуткой премьера Словакии о России

BZ: Шутка Фицо про русских и шнурки вызвала резонанс в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Ироничное высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо о России на коленях вызвало широкий резонанс в Европе. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Фицо, комментируя усилия Евросоюза (ЕС) по ослаблению России, отметил, что «если русские стоят на коленях, то только потому, что завязывают шнурки». Как поясняет издание, таким образом премьер оценил намерения поставить Москву на колени с помощью экономического и военного давления, что вызвало недовольство у европейских политиков.

«Последние заявления Фицо иллюстрируют растущую напряженность внутри ЕС. В то время как многие государства-члены считают поддержку Украины центральной частью европейской безопасности, Братислава ставит национальные интересы на первый план», — пишет BZ.

Ранее Фицо заявил, что попытки поставить Россию на колени являются плохой и неработающей стратегией. «Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал он.

