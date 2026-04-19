22:16, 19 апреля 2026Мир

В Германии спецназ провел штурм храма

Bild: Спецназ провел штурм сикхского храма в Мёрсе
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Louisa Off / Reuters

Спецназ провел штурм сикхского храма в немецком городе Мёрс ради задержания вооруженного преступника, однако внутри его не оказалось. Об этом сообщило издание Bild.

«Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед штурмом на территории общины произошел вооруженный конфликт, участниками которого стали около 40 человек. Пострадали 11 человек, в основном у них зафиксированы травмы головы.

Предварительной причиной конфликта называют спор из-за принадлежащих храму денежных средств.

Вечером 18 апреля сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Силовики решились на штурм здания.

Позже стало известно, что стрелка ликвидировали.

    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    США захватили иранское судно в Оманском заливе

    Назван дополнительный заработок офицеров Генштаба ВСУ

    ВСУ атаковали Севастополь

    Назван способный повлиять на продолжение Овечкиным карьеры в НХЛ фактор

    Умирающего на дороге волка спасли гиды в российском регионе

    Лепс сделал неожиданное заявление

    В Германии спецназ провел штурм храма

    На Украине собрались массово привлекать трудовых мигрантов

    ВС России продвинулись в ДНР

    Все новости
