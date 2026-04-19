В Германии заметили сокращение прошений украинцев об убежище

Welt: Число прошений украинцев об убежище в ЕС сократилось на 57%

В первом квартале 2026 года число прошений украинцев об убежище в странах-членах Европейского союза (ЕС) сократилось на 57 процентов. На это обратило внимание издание Welt.

В частности, в Германии за период с января по март число прошений сократилось на 23 процента в годовом выражении. Это связывают со снижением числа соответствующих прошений от сирийцев и украинцев.

Подчеркивается, что впервые с 2015 года Германия опустилась на четвертое место по числу прошений об убежищах среди стран-членов ЕС. Тройку лидеров составляют Франция, Испания и Италия.

Ранее сообщалось, что власти Ирландии решили депортировать 16 тысяч украинских беженцев, им готовы выплатить компенсацию.