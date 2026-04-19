Власти Ирландии решили депортировать украинцев

Власти Ирландии решили депортировать 16 тыс украинцев

Власти Ирландии решили депортировать 16 тысяч украинских беженцев, им готовы выплатить компенсацию. Об этом сообщило The Times.

Отмечается, что речь идет в основном о мужчинах призывного возраста. При этом за добровольное возвращение домой беженцам выплатят 2,5 тысячи евро на человека или до 10 тысяч евро на семью (225 и 900 тысяч рублей соответственно).

«Мы хотим прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счет господдержки. Ни одна другая страна ЕС не дает таких условий. Им придется уехать», — сказал госминистр Ирландии по миграции Колм Брофи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно в страну.