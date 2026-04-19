Власти Ирландии решили депортировать украинцев

21:15, 19 апреля 2026Мир

Власти Ирландии решили депортировать 16 тыс украинцев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Власти Ирландии решили депортировать 16 тысяч украинских беженцев, им готовы выплатить компенсацию. Об этом сообщило The Times.

Отмечается, что речь идет в основном о мужчинах призывного возраста. При этом за добровольное возвращение домой беженцам выплатят 2,5 тысячи евро на человека или до 10 тысяч евро на семью (225 и 900 тысяч рублей соответственно).

«Мы хотим прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счет господдержки. Ни одна другая страна ЕС не дает таких условий. Им придется уехать», — сказал госминистр Ирландии по миграции Колм Брофи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о депортации украинцев мобилизационного возраста обратно в страну.

