14:50, 19 апреля 2026Мир

Песков: ЕС нашел бы способ разблокировать кредит для Украины без Орбана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: travelview / Shutterstock / Fotodom  

Европейский союз (ЕС) нашел бы способ разблокировать кредит для Украины, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана победила на выборах и удержала власть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Вести».

«Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое венгерское правительство не будет блокировать кредит ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предположил, что Словакия может заблокировать кредит Украине в 90 миллиардов евро вместо Венгрии.

