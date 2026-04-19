15:25, 19 апреля 2026Мир

В России объяснили удобность Зеленского для Трампа

Аналитик Крутаков: До мира с Россией Зеленский остается удобен для Трампа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

До тех пор пока Украина не заключит мир с Россией, президент Украины Владимир Зеленский остается «удобным» для американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, его слова приводит Ura.ru.

«У Зеленского нет пути назад, нет возможности провести с Москвой сепаратные переговоры и договориться о чем-либо, минуя США и Европу», — пояснил он.

По его словам, Зеленский будет готов отправлять на убой своих людей. Поэтому Трамп пока не откажется от него.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта.

    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
