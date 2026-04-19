Аналитик Крутаков: До мира с Россией Зеленский остается удобен для Трампа

До тех пор пока Украина не заключит мир с Россией, президент Украины Владимир Зеленский остается «удобным» для американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, его слова приводит Ura.ru.

«У Зеленского нет пути назад, нет возможности провести с Москвой сепаратные переговоры и договориться о чем-либо, минуя США и Европу», — пояснил он.

По его словам, Зеленский будет готов отправлять на убой своих людей. Поэтому Трамп пока не откажется от него.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп и его окружение говорят о необходимости вывода Вооруженных сил Украины из Донбасса и считают это ключевым требованием урегулирования конфликта.