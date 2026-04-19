В США пообещали возобновить санкции против российской нефти

Министр энергетики США Райт: Смягчение санкций было временным

Министр энергетики США Крис Райт пообещал возобновить санкции против российской нефти после временного смягчения ограничений. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, пишет ТАСС.

По его словам, смягчение санкционного режима носило временный характер и было направлено на стабилизацию цен на энергорынке. Райт отметил, что часть поставок все равно направляется в Китай и другие азиатские страны, а временные послабления позволяли снизить стоимость энергоносителей в Европе и Азии. «Совершенно верно», — подтвердил Райт, отвечая на вопрос о возможном возвращении санкций.

Ранее Министерство финансов США несколько раз корректировало ограничения, связанные с российской нефтью. В частности, вводились временные лицензии на отдельные операции с сырьем, а затем продлевались или ограничивались в зависимости от ситуации на рынке и международной повестки.