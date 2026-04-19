10:02, 19 апреля 2026Мир

В США вырос спрос на бункеры с годовым запасом еды, воды и топлива

РИА Новости: В США вырос спрос на бункеры
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Whitehotpix / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В США продаются полностью готовые к использованию бункеры, укомплектованные годовым запасом еды, воды и топлива. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Роберт Вичино, основавший компанию по продаже бомбоубежищ Vivos.

Отмечается, что, помимо необходимых для выживания вещей, частные бункеры могут быть оснащены спортзалом, мебелью и даже вольерами для животных. Стоимость покупки составляет около 75 тысяч долларов (6 миллионов рублей). «Он [бункер] сразу же готов к вводу в эксплуатацию под ключ, полностью меблирован, укомплектован и готов к эксплуатации», — заявил Вичино.

По его словам, большим спросом пользуются пустые бункеры, которые покупатели обустраивают сами, но в продаже имеются и готовые варианты под ключ. Отмечается, что интерес к бомбоубежищам у американцев вырос в марте 2026 года.

Ранее сообщалось, что спрос на бункеры взлетел и в России. На фоне эскалации на Ближнем Востоке покупка личных бомбоубежищ выросла на 140 процентов.

