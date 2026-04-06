Shot: Спрос на ядерные бункеры в России взлетел на 140 процентов

Спрос на ядерные бункеры в РФ взлетел на 140 процентов после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, основными заказчиками являются московские топ-менеджеры и крупные бизнесмены. Помимо этого, бункеры пользуются спросом и у ряда чиновников, имена которых держатся в секрете.

Владелец компании-производителя рассказал журналистам, что с начала марта заказы на личные бомбоубежища поступают практически каждый день, а очередь растянулась до лета. Цены стартуют от двух миллионов рублей. За эту сумму удастся установить наиболее простую модель «под ключ» — укрепленную стальную бочку на двоих с минимальным набором удобств — на глубину до пяти метров с выходом для забора воздуха. За дополнительную плату могут установить кухню, душ, диван и даже телевизор с игровой приставкой.

За наиболее дорогие варианты, по виду напоминающие подземную квартиру, производители просят от 20 миллионов рублей. При их строительстве, подобно станциям метрополитена, прокладывают железобетонные стены в грунте, а поверх конструкции размещают ударопрочную плиту. К укрытию подводят резервуар с дизельным топливом и чистой водой, объем которой достигает 10 тысяч литров. Помимо этого, есть возможность подключить специальную радиоволну МЧС, чтобы в экстремальной ситуации подать сигнал бедствия. Если наружный воздух становится опасным, убежище превращается в полностью герметичную капсулу, где работает система циркуляции воздуха, аналогичная той, что применяется на МКС. В подобном бункере большая семья сможет прожить несколько месяцев.

Ранее стало известно, что ряд российских СМИ опубликовали недостоверную информацию о переоборудовании петербургского метро под убежище.