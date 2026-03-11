Реклама

Наука и техника
11:06, 11 марта 2026Наука и техника

Опубликована карта бункеров Зеленского

aif.ru: У президента Украины Зеленского есть шесть крупных бункеров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jens Buttner / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского есть шесть крупных бункеров. Подробную карту с ними опубликовало издание aif.ru.

Один из главных бункеров, который был продемонстрирован самим главой государства, расположен на улице Банковая в Киеве под зданием офиса президента. Он спроектирован во времена Сталина московским институтом «Метропроект» и носит техническое название ЧЗ-417. «Сооружение находится на глубине 93 метра — на одном уровне с красной веткой киевского метрополитена. Бункер состоит из двух блоков, соединенных туннелями диаметром около 8,5 метра и длиной от 80 до 100 метров», — говорится в публикации.

Другой важный бункер в Киеве находится под бывшим заводом «Арсенал». Во Львове располагается объект «Абрикос» — подземный бункер связи бывшего советского Прикарпатского военного округа. В Ивано-Франковской области в горах возле Делятина располагается скальный бункер «Ивано-Франковск-16», во времена СССР использовавшийся для хранения ядерного оружия. В Виннице, по данным издания, глава государства может укрыться в бункере Гитлера «Вервольф». В селе Верхние Гробовницы Закарпатской области сохранился построенный Венгрией во время Второй мировой войны огромный бункер, выходящий на систему подземных укреплений общей длиной 700 километров.

В феврале пресс-служба президента Украины в Telegram показала кадры из бункера Зеленского в Киеве, приуроченные к четвертой годовщине начала специальной военной операции.

Тогда же посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заметил, что, если Зеленский показал старый бункер, значит, ему подготовили новый.

