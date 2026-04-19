Бывший СССР
13:45, 19 апреля 2026Бывший СССР

В ВСУ высказались о российском наступлении

Спикер группировки ОС ВСУ Трегубов: Россия не отказывается от наступления
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Россия не отказывается от наступления в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире телеканала «Новости.Live» заявил спикер группировки Объединенных сил (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов, его слова опубликованы в Telegram.

При этом он заявил, что активность наступления снижается. Однако, по словам представителя группировки, это явление временное.

«Было несколько десятков боевых столкновений, стало опять меньше десяти. Но это абсолютно временный момент», — сказал он.

Трегубов также подчеркнул, что российские войска продолжают давление на сумском и харьковском направлениях, в частности в районе Купянска.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения. По его словам, самыми горячими в течение месяца были александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.

    Последние новости

    В США раскрыли личность взорвавшей «Северный поток» эротической модели

    ФСБ рассекретило документы по нацистскому карателю Мюллеру

    Мадьяр анонсировал заключение всеобъемлющего соглашения с институтами и лидерами ЕС

    Снос взрывом улицы в Ливане армией Израиля попал на видео

    Раскрыта реакция детей Чекалина на его семилетний приговор

    Раскрыта приоритетная цель для опытных операторов дронов ВС РФ

    На Украине раскрыли детали достигнутых договоренностей с Россией

    Трамп отреагировал на серию загадочных исчезновений и смертей ученых в США

    В Кремле высказались о разблокировании ЕС кредита для Украины

    Дважды оштрафованный за мат тренер Евсеев дал интервью из 19 слов

    Все новости
