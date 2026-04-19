В ВСУ высказались о российском наступлении

Спикер группировки ОС ВСУ Трегубов: Россия не отказывается от наступления

Россия не отказывается от наступления в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире телеканала «Новости.Live» заявил спикер группировки Объединенных сил (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов, его слова опубликованы в Telegram.

При этом он заявил, что активность наступления снижается. Однако, по словам представителя группировки, это явление временное.

«Было несколько десятков боевых столкновений, стало опять меньше десяти. Но это абсолютно временный момент», — сказал он.

Трегубов также подчеркнул, что российские войска продолжают давление на сумском и харьковском направлениях, в частности в районе Купянска.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные активизировали наступление и проводят его практически на всей протяженности линии боевого столкновения. По его словам, самыми горячими в течение месяца были александровское, покровское, константиновское и лиманское направления.