Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 19 апреля 2026

ВСУ стали терять штурмовиков вне поля боя

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Число небоевых потерь на учебных полигонах штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуевском районе Харьковской области возросло. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, накануне выяснилось, что участник АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе — прим. «Ленты.ру») А. Коваленко из Ровно, служивший инструктором в 425-м отдельном штурмовом полку, скончался от менингоэнцефалита.

Вдова покойного написала в соцсетях, ее супруг отказывался обращаться за врачебной помощью. Причиной оказался тот факт, что в этом случае вместо госпиталя он попал бы в состав штурмовой группы, заключил собеседник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, украинские военные фактически уничтожили детские сады и школы в Алешках. Город располагается на левом берегу Днепра, всего в нескольких километрах от Херсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok