Захарова призвала страны СНГ объединиться в одном важном деле

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:45, 19 апреля 2026Мир

Захарова: Странам СНГ надо объединяться против сноса памятников
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Странам СНГ надо объединиться против сноса памятников, увековечивших подвиг советских солдат всех национальностей. Об этом в интервью ТАСС ко Дню памяти жертв геноцида советского народа заявила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Когда мы говорим "наши памятники", мы говорим не только наши в контексте свои, только российские, мы говорим наши памятники — общие памятники. Ведь под этими плитами покоятся граждане Советского Союза, красноармейцы, советские солдаты всех национальностей, на этих стелах высечены их имена. Мы призываем, и делаем это активно, наших партнеров и друзей в странах СНГ тоже подключаться к отстаиванию памятников», — пояснила Захарова.

Захарова добавила, что работа с общественными организациями стран СНГ идет, но хотелось бы, чтобы была и политическая поддержка, совместная политическая позиция непринятия сноса памятников.

Дипломат отметила, что Россия постоянно самостоятельно заботится о сохранности памятников, надгробий и мемориальных комплексах, и никогда не просила ни у кого помощи в этом деле.

«Когда наша страна, наши дипломаты, наши посольства восстанавливают их, ремонтируют, ухаживают за ними, разве мы это делаем только в контексте или в отношении людей с русскими фамилиями или с фамилиями, которые распространены на территории РФ? Конечно, нет. И такого никогда не будет. Всегда это делаем, отдавая дань памяти всем людям всех национальностей», — резюмировала Захарова.

Ранее российский суд заочно приговорил гражданина Украины за осквернение воинских захоронений..

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok