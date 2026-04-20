Боня публично извинилась перед Собчак

Боня извинилась перед Собчак после обвинений в попытке дискредитировать ее

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня, которая ранее заявляла, что ведущая Ксения Собчак ищет людей, готовых рассказать что-то негативное о ней, и планирует снять об этом ролик, публично извинилась за свои слова. Пост об этом она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Боня принесла извинения Собчак и заявила, что просит прощения искренне. «Я признаю свою ошибку, потому что доказать я не могу. Если этого не было, беру свои слова обратно», — сказала она.

Блогерша добавила, что представители команды Собчак связались с ней и заверили, что не ищут людей, которые могли бы рассказать о ней что-то плохое.

16 апреля Боня заявила, что команда Собчак ищет людей, которые бы могли рассказать что-то плохое о ней. Позднее Собчак опровергла это и заявила, что не готовит такой материал. Она также призвала Боню прислать доказательства своих слов и, если их не будет, извиниться.

