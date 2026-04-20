Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

Боня публично извинилась перед Собчак

Маргарита Щигарева
Виктория Боня. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня, которая ранее заявляла, что ведущая Ксения Собчак ищет людей, готовых рассказать что-то негативное о ней, и планирует снять об этом ролик, публично извинилась за свои слова. Пост об этом она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Боня принесла извинения Собчак и заявила, что просит прощения искренне. «Я признаю свою ошибку, потому что доказать я не могу. Если этого не было, беру свои слова обратно», — сказала она.

Блогерша добавила, что представители команды Собчак связались с ней и заверили, что не ищут людей, которые могли бы рассказать о ней что-то плохое.

16 апреля Боня заявила, что команда Собчак ищет людей, которые бы могли рассказать что-то плохое о ней. Позднее Собчак опровергла это и заявила, что не готовит такой материал. Она также призвала Боню прислать доказательства своих слов и, если их не будет, извиниться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok