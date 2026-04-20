09:45, 20 апреля 2026

Чимаев предложил олимпийским чемпионам по борьбе спарринг за 200 тысяч долларов

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Stellfox / Getty Images

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев в своем аккаунте в соцсети X предложил провести спарринг любому олимпийскому чемпиону по борьбе.

Боец смешанного стиля (ММА) заявил, что борцы начали бросать ему вызовы. «А у меня проблемы с поиском спарринг‑партнеров. Жду любого олимпийского чемпиона на спарринги, если он выживет — я дам ему 200 тысяч долларов», — заявил Чимаев.

Ранее атлет рассказал о том, что построил спортзал в родном селе. По словам Чимаева, он потратил на объект 600 или 700 тысяч долларов.

31-летний Чимаев — уроженец села Гвардейское (Чечня). В настоящее время он представляет Объединенные Арабские Эмираты.

