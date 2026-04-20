Дачник решил напугать вредителей финским президентом

Житель Финляндии сделал пугало в виде президента Стубба и поставил на участке

Житель Финляндии Юрки Мяки сделал пугало в виде президента страны Александра Стубба и поставил у себя на участке. Об этом сообщило издание YLE.

Житель города Пори рассказал, что раньше вырезал из дерева только фигуры животных. Скульптуру финского президента он создал из-за узнаваемости лица. Пугало «одели» в костюм и галстук и поставили на участке лицом к улице, чтобы отпугивать птиц. «Оно отлично справляется со своей работой», — сообщил Мяки.

На кадрах показана детализированная деревянная фигура примерно в человеческий рост с узнаваемыми чертами Стубба.

В феврале 2025 года рейтинг Стубба составил 79 процентов по стране. Однако профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял, что большинство финнов не поддерживают политику президента в отношении России. Также Малинен предложил Александру Стуббу отказаться от посещения Ближнего Востока, направившись вместо этого с визитом в Москву.