Двукратная чемпионка ОИ оценила размер олимпийской пенсии

13:29, 20 апреля 2026Спорт

Двукратная чемпионка ОИ Ишмуратова назвала олимпийскую пенсию в 60 тысяч хорошей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратная победительница Игр по биатлону Светлана Ишмуратова оценила размер олимпийской пенсии в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщает Sport24.

Бывшая спортсменка назвала эту сумму хорошей для себя. «У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья», — заявила Ишмуратова.

Она также высказалась о критике размера олимпийской пенсии. «Не стоит жаловаться на то, что у тебя есть. Я благодарна всему, особенно когда тебе помогают и что-то для тебя делают», — добавила Ишмуратова.

Ранее размер своей пенсии оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил, что получает 52 тысячи в месяц, и счел эту сумму недостаточной.

