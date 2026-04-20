16:05, 20 апреля 2026Мир

Генсек НАТО созвонился с «троянским конем» России

Генсек НАТО Рютте позвонил Радеву после победы его партии на выборах в Болгарии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Omar Havana / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с бывшим президентом Болгарии и пророссийским политиком Руменом Радевым после победы его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Поговорил с Руменом Радевым после его победы на выборах в Болгарии. Я надеюсь на продолжение сотрудничества в решении общих задач в сфере безопасности», — написал Рютте.

Ранее сообщалось, что партия Радева занимает первое место на парламентских выборах в Болгарии с результатом в 44,7 процента голосов. Газета Financial Times называла политика «троянским конем» России в Европе.

