Стало известно о поиске месторождений нефти в Африке из-за закрытия Ормузского пролива

WSJ: Компании начали искать нефть в Африке из-за закрытия Ормузского пролива

Из-за закрытия Ормузского пролива крупные нефтяные компании начали поиск новых месторождений в Африке и Южной Америке, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, нефтяные гиганты переключаются на эти регионы, избегая ближневосточного кризиса.

«Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и другие энергетические компании ускоряют поиск новых месторождений нефти и газа вдали от зоны боевых действий на Ближнем Востоке», — пишет издание.

Автор указал, что поиски идут в Намибии и Венесуэле. Известно, что одна из компаний подписала соглашение о геологоразведке с Турцией.

Ранее стало известно, что открытие Ормузского пролива не спасет Европу от экономического удара.