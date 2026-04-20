15:23, 20 апреля 2026

Ключевой ставке Банка России предсказали сохранение шага снижения

Экономист Донец: Банк России может снизить ключевую ставку до 14,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России 24 апреля может сохранить шаг снижения ключевой ставки в 0,5 процентных пункта (п.п.), которого регулятор придерживался на последних трех заседаниях совета директоров. Такое мнение главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец приводится в обзоре организации.

«Мы ожидаем снижения ключевой ставки на апрельском заседании до 14,5 процента, с нейтрально сбалансированным сигналом на будущее», — сказала эксперт, отметив, что с учетом падения ВВП и замедления инфляции Центробанк (ЦБ) мог бы рассмотреть и уменьшение ставки до 14 процентов, но более осторожный шаг кажется более вероятным.

Ранее в ЦБ заявили, что непрямая связь снижения ключевой ставки с падением темпов роста цен объясняется тем, что при принятии решений по ставке учитываются и другие факторы, в частности, инфляционные ожидания граждан, которые сохраняются на уровне около 13 процентов.

Центробанк с июня 2025 года снизил ключевую ставку с 21 до 15 процентов, в очередной раз опустив ее в марте еще на 0,5 п.п. При этом в апреле звучат оценки, согласно которым в свете ситуации в экономике настало время для более быстрого снижения показателя.

