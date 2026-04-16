19:02, 16 апреля 2026Экономика

Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

ЦБ: Пропорциональное снижение инфляции и ставки может вновь перегреть спрос
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Непрямая связь снижения ключевой ставки с падением темпов роста цен объясняется тем, что при принятии решений по ставке Центробанк (ЦБ) учитывает и другие факторы, в частности, инфляционные ожидания граждан, следует из комментария Банка России, опубликованного в Telegram-канале ЦБ среди ответов на вопросы в чат-боте.

Отсутствие пропорционального динамике инфляции движения ставок регулятор объясняет тем, что, хотя годовая инфляция и закрепилась на уровне ниже 6 процентов, россияне предполагают, что цены в стране вырастут примерно на 13 процентов. В свете этого, если ставки существенно снизятся, люди и бизнес сочтут, что держать средства в банках невыгодно и начнут тратить их, беря кредиты по более доступным ставкам, что может вновь привести экономику к перегреву.

«В результате спрос еще больше оторвется от возможностей производства, рост цен ускорится, и борьбу с высокой инфляцией придется начинать снова», — описали в ЦБ последствия реализации такого сценария. Там отметили важность ориентации на сочетание привлекательности вкладов и отсутствия необоснованно высоких ставок по кредитам, что особенно важно для борьбы с инфляцией в условиях «довольно неопределенной» ситуации в мире.

Центробанк с июня 2025 года снизил ключевую ставку с 21 до 15 процентов, опустив ее в марте еще на 0,5 процентных пункта. При этом в преддверии нового решения, которое примут 24 апреля, звучат оценки, согласно которым в свете ситуации в экономике настало время для более быстрого снижения показателя.

