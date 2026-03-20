19:08, 20 марта 2026

В России собрались окончательно подвести черту под высокой инфляцией

Банк России представил в Госдуму отчет за 2025 год
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Банк России представил в Госдуму отчет за 2025 год. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба регулятора.

Как отметила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, комментарий которой приведен в публикации, в начале прошлого года инфляция в стране начала снижаться, но «уверенность в том, что это снижение устойчивое, появилась далеко не сразу», и сейчас до завершения цикла снижения ключевой ставки, которую, начиная с июня 2025-го опустили семь раз подряд, «еще далеко».

По словам главы ЦБ, «на выходе экономики из длительного перегрева спроса» Банк России собирается сообразно мировому и собственному опыту действовать осторожно, «оценивая все риски с изрядной долей консерватизма». «Ключевая задача — окончательно подвести черту под периодом высокой инфляции», — подчеркнула она.

Отчету регулятора будет посвящено отдельное заседание Госдумы, которое состоится в четверг, 26 марта. «Это разговор в любом случае будет долгий, профессиональный и ответственный», — анонсировал ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

