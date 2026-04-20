Матвиенко назвала стратегическую угрозу для России

Матвиенко: Обезлюживание территорий является стратегической угрозой для России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой для России. Ее слова передает РИА Новости.

«Обезлюживание территорий — для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить — ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», — обозначила Матвиенко.

По ее словам, Россия никогда не была страной агломераций и мегаполисов, и на сегодняшний день нужно добиваться того, чтобы люди строили по всей стране просторные дома и заводили большие семьи вместо того, чтобы ютиться в квартирах в нескольких крупных городах.

«Таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего», — заключила Матвиенко.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вынуждена выживать и развиваться в вопросах экономики и демографии в условиях давления недружественных стран.