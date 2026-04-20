Бывший СССР
21:05, 20 апреля 2026Бывший СССР

На Украине назвали дату возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Bloomberg: Украина возобновит поставки нефти по «Дружбе» уже 21 апреля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Украина возобновит поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

«Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу „Дружба“ уже во вторник», — сказано в материале.

Отмечается, что 21 апреля пройдут технические испытания. По словам источника издания, это поспособствует разблокированию необходимого Киеву кредита от Европейского союза (ЕС).

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не допустит шантажа.

