08:29, 20 апреля 2026Россия

На вход в российскую школу образовалась длинная очередь из-за одного обстоятельства

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

На вход в школу Екатеринбурга образовалась длинная очередь из-за одного обстоятельства — детей досматривали на наличие колюще-режущих предметов. Об этом пишет E1.RU.

«Время без двух минут, а у нас целый коридор детей!» — возмутилась мать одного из учащихся.

Столпотворение у школы она сняла на видео. На опубликованных кадрах видно, что очередь заканчивается за забором образовательного учреждения, а охранники досматривают всех без исключения, в том числе и учащихся младших классов.

По словам россиянки, в школе анонсировали проведение таких досмотров на ежедневной основе.

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию, пояснив, что работа производится в полном соответствии с законом. «Обеспечивается пропускной режим, школьникам следует приходить раньше», — обозначили в администрации российского города.

Ранее в Пермском крае подросток напал на педагога после того, как та не допустила его к экзамену. Спасти учительницу не удалось.

