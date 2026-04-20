На Западе рассказали об ударе Ирана по США

Фриман: Иран сорвал военные планы США, предложив открыть Ормузский пролив

Иран сорвал военные планы США, предложив открыть Ормузский пролив, из-за чего он остается закрытым. Об этом рассказал американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире на YouTube.

«Одно из возможных объяснений продолжения блокады Ормузского пролива заключается в том, что администрация Трампа планировала завершить все каким‑то военным взрывом в эти выходные. (…) Такие планы, насколько мне известно, действительно существовали, но Иран их сорвал, фактически предложив открыть пролив», — сказал Фриман.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном на этих выходных. В то же время источники издания Axios сообщили, что по ряду ключевых вопросов между США и Ираном по-прежнему сохраняются разногласия, несмотря на существенный прогресс в переговорах.