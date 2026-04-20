Названы две причины внезапных пробуждений в три часа ночи

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoshi.Yu / Shutterstock / Fotodom

Внезапные пробуждения среди ночи обычно связаны со стрессом, а также употреблением алкоголя и кофеина. Об этом сообщила доцент кафедры психического здоровья Медицинской школы Уорикского университета Талар Мухтарян изданию The Conversation.

По словам эксперта, примерно в три часа ночи сон становится более поверхностным. Главными причинами этого она назвала повторяющиеся циклы сна и подготовку организма к утреннему пробуждению. Обычно процесс проходит незаметно, но иногда человек может внезапно проснуться без видимой причины.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Психолог считает, что особенно сильно это провоцируют два фактора: стресс, а также употребление алкоголя или кофеина. Она объяснила, что стресс усиливает чувствительность сна и делает пробуждение более вероятным. Алкоголь и кофеин же ухудшают качество сна, делая его более прерывистым. Специалистка отметила, что эффект может сохраняться, даже если напитки употреблялись за несколько часов до сна.

Ранее врач Сара Марин назвала идеальное время отхода ко сну. По ее словам, лучше всего ложиться спать в 22:00, так как в это время активно вырабатывается гормон роста.

    Последние новости

    «Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

    Мужчина два месяца продержал похищенную девушку в машине

    Появилось видео атаки эсминца США на иранское торговое судно в Оманском заливе

    Стоимость нефти Brent резко взлетела

    Названы две причины внезапных пробуждений в три часа ночи

    Россиян начали принуждать к покупке раскладов таро при оформлении микрозаймов

    Жители Краснодарского края проснулись от десятков взрывов

    Евродепутат назвал кредит для Украины ложью и подставой

    Названы серьезные последствия закрытия Ормузского пролива для Европы

    Ирландский журналист раскрыл унижение Зеленского

    Все новости
