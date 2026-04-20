Назвавших Стармера лжецом депутатов выгнали с заседания парламента

Депутатов палаты общин, назвавших Стармера лжецом, выгнали с заседания

Двух депутатов палаты общин парламента Великобритании, назвавших премьер-министра Кира Стармера лжецом, выгнали с заседания. Трансляция велась на сайте парламента.

Стармер настаивал, что не знал о том, что связанный с финансистом Джеффри Эпштейном политик Питер Мандельсон провалил внутреннюю проверку британского МИД перед назначением послом в США. Премьер заявил, что внешнеполитическое ведомство не донесло до него эту информацию.

Депутат от правой партии Reform UK Ли Андерсон обвинил Стармера во лжи, заявив, что ему не верит общественность, парламентарии и даже сторонники.

Спикер палаты общин Линдси Хойл призвал Андерсона отказаться от своих слов, поскольку обвинения во лжи в стенах парламента запрещены. Тот отказался и покинул заседание.

Депутат от левой партии Your Party Зара Султана в свою очередь назвала премьера «неприкрытым лжецом», подчеркнув, что он обманывал нацию. Она отказалась покинуть помещение, после чего спикер предложил резолюцию, вынуждающую парламентария уйти. Палата поддержала этот документ.

По информации Politico, сторонники премьер-министра Великобритании Кира Стармера считают, что он может уйти со своего поста из-за скандала вокруг связей бывшего посла Британии в США и Эпштейна.

11 сентября Стармер и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер решили уволить Мандельсона после ознакомления с опубликованной Министерством юстиции США перепиской с Эпштейном. Согласно документам, Мандельсон неоднократно называл миллиардера «лучшим другом».

