00:31, 20 апреля 2026Мир

Нетаньяху заявил о «новых событиях» в конфликте с Ираном

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Война с Ираном не окончена, в любой момент на этом направлении возможны «новые события». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его выступление транслировала пресс-служба правительства страны.

«Мы многого добились. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события (...) Но я уверен, что (...) мы достигнем наших целей и принесем больше света и надежды свободным народам мира», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок которого истекает 22 апреля.

